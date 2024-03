Im Frühjahr weiter sieglos: UFC Tadten unterliegt Gols

Spielberichte

Mit 0:2 verlor Tadten am vergangenen Samstag zu Hause gegen Gols. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Die Gäste hatten mit 4:1 gesiegt.

Gäste behalten die Oberhand

Wolfgang Roiss war vor 450 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (18.). Er wurde an der Sechzehnerkante komplett alleine gelassen und donnerte den Ball mit einem scharfen Strahl hoch in die Tormitte. Kurz vor der Pause traf Milan Bortel für Gols (40.). Nach einer Ecke von rechts wurdeer am zweiten Pfosten vergessen und schoss per direktem Volleyschuss flach und scharf ins Netz. Zwar verbuchten auch die Heimischen Möglichkeiten, doch stand es nach 45 Minunten 0:2. Den Grundstein für den Sieg über Tadten legte Gols bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Mit sechs Siegen weist die Bilanz von Tadten genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Gastgeber mussten ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Gols verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Gols befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Tadten stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei SK Pama vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Gols Kittsee.

II. Liga Nord: Tadten – Gols, 0:2 (0:2)

40 Milan Bortel 0:2

18 Wolfgang Roiss 0:1

