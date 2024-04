Kittsee zurück in der Spur: Auswärtserfolg beim FC Illmitz

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 21:24

Die Differenz von einem Treffer brachte Kittsee gegen FC Illmitz den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Die Ausgangslage sprach für Kittsee, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Gäste waren im Hinspiel gegen FC Illmitz zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Gäste behalten die Oberhand

Jozef Sombat traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Kittsee perfekt (2./4.). Die Hintermannschaft von FC Illmitz ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Maximilian Gartner war zur Stelle und markierte das 1:2 der Gastgeber (49.). Tobias Wisak beförderte das Leder zum 3:1 von Kittsee über die Linie (67.). Thomas Zwickl verkürzte für FC Illmitz später in der 79. Minute auf 2:3. Letzten Endes holte Kittsee gegen FC Illmitz drei Zähler.

Trotz der Schlappe behält FC Illmitz den neunten Tabellenplatz bei. In der Defensive drückt der Schuh bei FC Illmitz, was in den 32 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. FC Illmitz verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Auftritte von FC Illmitz waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kittsee im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Kittsee momentan auf dem Konto. Kittsee beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am Samstag muss FC Illmitz bei UFC Pamhagen ran, zeitgleich wird Kittsee von Gols in Empfang genommen.

II. Liga Nord: FC Illmitz – Kittsee, 2:3 (0:2)

79 Thomas Zwickl 2:3

67 Tobias Wisak 1:3

49 Maximilian Gartner 1:2

4 Jozef Sombat 0:2

2 Jozef Sombat 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.