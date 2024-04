Souveräner Sieg des SV Wimpassing über UFC Pama

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 21:25

Eine reife Leistung zeigte Wimpassing beim 3:0-Sieg gegen UFC Pama. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Doppelschlag vor dem Pausentee war "halbe Miete"

Lukas Heinicker stellte die Weichen für Wimpassing auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 1:0 zur Stelle war. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Vladyslav Marchuk die Führung des Gasts aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 64. Minute legte Heinicker zum 3:0 zugunsten von Wimpassing nach. Letztlich fuhr Wimpassing einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach 16 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für UFC Pama 31 Zähler zu Buche. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für UFC Pama, sodass man lediglich sechs Punkte holte.

Nachdem Wimpassing hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Wimpassing weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Offensive von Wimpassing in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch UFC Pama war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 36-mal schlugen die Angreifer von Wimpassing in dieser Spielzeit zu. Die letzten Resultate von Wimpassing konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nur zweimal gab sich Wimpassing bisher geschlagen.

UFC Pama tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei Deutsch Jahrndorf an. Zwei Tage später empfängt Wimpassing FC Winden.

II. Liga Nord: UFC Pama – Wimpassing, 0:3 (0:2)

64 Lukas Heinicker 0:3

42 Vladyslav Marchuk 0:2

39 Lukas Heinicker 0:1

