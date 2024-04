Deutsch Jahrndorf dreht Zwei-Tore-Rückstand gegen UFC Pama

Spielberichte

Details Freitag, 05. April 2024 23:58

Deutsch Jahrndorf und UFC Pama lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Hausherren drehen nach dem Seitenwechsel auf

Deutsch Jahrndorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Erik Micovcak das schnelle 1:0 für UFC Pama erzielte. Deutsch Jahrndorf gelang mithilfe von UFC Pama der Ausgleich, als Markus Szegner das Leder in das eigene Tor lenkte (26.). Eine starke Leistung zeigte Imre Lesko, der sich mit einem Doppelpack für UFC Pama beim Trainer empfahl (35./45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Deutsch Jahrndorf hatte das Spiel nicht aufgegeben. Lukas Bukovinsky schoss den Anschluss (50.), David Bodo traf zum Ausgleich (53.) und Juraj Tomasek brachte schließlich die Führung (67.). UFC Pama hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Der Gastgeber verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ Deutsch Jahrndorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Neun Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Nur einmal ging UFC Pama in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für Deutsch Jahrndorf ist FC Winden (Samstag, 17:00 Uhr). UFC Pama misst sich am selben Tag mit Gattendorf (16:30 Uhr).

II. Liga Nord: Deutsch Jahrndorf – UFC Pama, 4:3 (1:3)

67 Juraj Tomasek 4:3

53 David Bodo 3:3

50 Lukas Bukovinsky 2:3

45 Imre Lesko 1:3

35 Imre Lesko 1:2

26 Eigentor durch Markus Szegner 1:1

9 Erik Micovcak 0:1

