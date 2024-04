Roiss schießt Gols per Doppelpack zum Heimsieg gegen Kittsee

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:03

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Gols mit 2:1 gegen Kittsee für sich entschied. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Kittsee hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Hausherren bringen knappen Vorsprung über die Zeit

Der Gast geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Wolfgang Roiss das schnelle 1:0 für Gols erzielte. Die Pausenführung von Gols fiel knapp aus. Roiss schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.). Frantisek Nagy schoss für Kittsee in der 64. Minute das erste Tor. In den 90 Minuten war Gols im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Kittsee und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Durch die drei Punkte gegen Kittsee verbesserte sich Gols auf Platz drei. Mit dem Sieg knüpfte die Heimmannschaft an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Gols neun Siege und drei Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. Gols erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt Kittsee den siebten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Kittsee derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Kittsee waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Am kommenden Sonntag tritt Gols bei FC Illmitz an, während Kittsee zwei Tage zuvor SK Pama empfängt.

II. Liga Nord: Gols – Kittsee, 2:1 (1:0)

64 Frantisek Nagy 2:1

46 Wolfgang Roiss 2:0

9 Wolfgang Roiss 1:0

