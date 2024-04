Szikonya beschert SK Pama mit Doppelpack Heimsieg über Tadten

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:27

Ein Tor machte den Unterschied – SK Pama siegte mit 2:1 gegen Tadten. Im Hinspiel hatte das Endresultat 1:1 gelautet.

Heimischen bewahren die Oberhand

Ein Doppelpack brachte SK Pama in eine komfortable Position: Marcel Szikonya war gleich zweimal zur Stelle (4./17.). Zunächst verwertete er eine Rechtsflanke mit dem Kopf, dann traf er aus spitzem Winkel. Die Hintermannschaft von Tadten ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Rastislav Kruzliak zeichnete in der 73. Minute als Schütze des Anschlusstreffers verantwortlich, als er vor 150 Zuschauern vollstreckte - nach einer Kopfball-Verlängerung wuchtete er die Kugel volley in die Maschen. Obwohl SK Pama nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Tadten zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

SK Pama weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, sechs Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der Gastgeber befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Tadten führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Gast verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Seit fünf Spielen wartet Tadten schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

SK Pama tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 19:30 Uhr, bei Kittsee an. Einen Tag später (14:30 Uhr) empfängt Tadten Breitenbrunn.

II. Liga Nord: SK Pama – Tadten, 2:1 (2:0)

73 Rastislav Kruzliak 2:1

17 Marcel Szikonya 2:0

4 Marcel Szikonya 1:0

Details

