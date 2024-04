Masulovic ebnet Wimpassing Weg zum Heimsieg gegen Winden

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:33

Wimpassing errang am Sonntag einen 3:1-Sieg über FC Winden. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Wimpassing holt drei Punkte

Wimpassing ging durch Daniel Filip Masulovic in der 33. Minute in Führung. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Marcel Schock beförderte das Leder zum 1:1 von FC Winden in die Maschen (45.). Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Masulovic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Vladyslav Marchuk erhöhte den Vorsprung von Wimpassing nach 75 Minuten auf 3:1. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte das Heimteam gegen Winden.

Die Offensive von Wimpassing in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Winden war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 39-mal schlugen die Angreifer von Wimpassing in dieser Spielzeit zu. Wimpassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, sechs Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zuletzt lief es erfreulich für Wimpassing, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Winden alles andere als positiv.

Wimpassing tritt am kommenden Samstag bei Steinbrunn an, FC Winden empfängt am selben Tag Deutsch Jahrndorf.

II. Liga Nord: Wimpassing – FC Winden, 3:1 (1:1)

75 Vladyslav Marchuk 3:1

53 Daniel Filip Masulovic 2:1

46 Marcel Schock 1:1

33 Daniel Filip Masulovic 1:0

