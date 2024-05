Schlusslicht Breitenbrunn schreibt beim FC Illmitz dreifach an

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:17

In einer spannenden Begegnung der 22. Runde in der II. Liga Nord konnte sich Breitenbrunn auswärts mit 4:2 gegen den FC Illmitz durchsetzen. Trotz eines frühen Rückstands zeigte Breitenbrunn Charakter und drehte das Spiel durch effektive Chancenverwertung. Die Fans beider Teams erlebten ein aufregendes Match mit zahlreichen Höhepunkten und Wendungen.

Anfänglicher Schlagabtausch

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor von Martin Kocis, der Breitenbrunn in der dritten Minute in Führung brachte. Doch Illmitz ließ sich nicht unterkriegen und antwortete prompt. Nach einem Elfmeter in der 13. Minute erzielte Wolfgang Gmoser den Ausgleich. In der 25. Minute, war es erneut Breitenbrunn, das durch Oliver Slivka die Führung eroberte. Dieser Treffer erwies sich als psychologisch wichtig, da er den Gästen ermöglichte, mit einem Vorteil in die Pause zu gehen.

Zweite Halbzeit bringt Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Breitenbrunn den Druck und konnte durch Oliver Slivka in der 76. Minute auf 3:1 erhöhen. Dieser zweite Treffer Slivkas symbolisierte die Effektivität von Breitenbrunn vor dem Tor. Illmitz gab jedoch nicht auf und fand durch Michael Zwickl, der erst kurz vorher eingewechselt worden war, den Anschluss. Sein Tor in der 78. Minute zum 2:3 ließ noch einmal Hoffnung bei den Illmitz-Fans aufkeimen. Doch Breitenbrunn ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Martin Kocis, der bereits das erste Tor des Spiels erzielt hatte, traf in der 86. Minute erneut und stellte den Endstand von 4:2 her. Dieses Tor sorgte für die endgültige Entscheidung und brachte die Gäste auf die Siegerstraße.

II. Liga Nord: FC Illmitz : Breitenbrunn - 2:4 (1:2)

86 Martin Kocis 2:4

78 Michael Zwickl 2:3

76 Oliver Slivka 1:3

25 Oliver Slivka 1:2

12 Wolfgang Gmoser 1:1

3 Martin Kocis 0:1

