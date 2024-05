Wimpassing überrollt Breitenbrunn mit klarem Heimsieg

Spielberichte

Samstag, 18. Mai 2024

In der 23. Runde der II. Liga Nord (BGLD) lieferten die Gastgeber von Wimpassing eine beeindruckende Vorstellung ab und besiegten Breitenbrunn mit einem klaren 4:0. Die Mannschaft zeigte sich von Beginn an überlegen und setzte Breitenbrunn kontinuierlich unter Druck. Adam Straka eröffnete früh das Torfestival, während Vinko Grgic und Vladyslav Marchuk ebenfalls wichtige Treffer beisteuerten, um den Sieg sicherzustellen.

Früher Vorsprung setzt Breitenbrunn unter Druck

Adam Straka, der sich als Schlüsselfigur für Wimpassing herausstellen sollte, brachte seine Mannschaft bereits in der 9. Minute in Führung. Nur fünf Minuten später, in der 14. Minute, erhöhte Vinko Grgic auf 2:0. Sein Tor, ein Resultat einer hervorragend ausgeführten Spielsequenz, ließ die Fans jubeln und verschaffte Wimpassing eine komfortable Führung.

Die Gastgeber ließen nicht locker und ihre Dominanz wurde kurz vor der Halbzeitpause noch deutlicher, als Adam Straka seinen zweiten Treffer des Tages erzielte. In der 40. Minute traf er zum 3:0, was die Überlegenheit seiner Mannschaft im ersten Durchgang perfekt unterstrich. Mit einem Stand von 3:0 ging es in die Halbzeitpause, und die Spieler von Breitenbrunn mussten sich erheblich steigern, um im Spiel zu bleiben.

Wimpassing schließt das Torfestival ab

Obwohl Breitenbrunn in der zweiten Hälfte versuchte, das Blatt zu wenden, blieb Wimpassing die dominante Kraft auf dem Spielfeld. Die Defensive der Heimmannschaft stand sicher, und die Angriffe der Gäste verpufften meist harmlos. In der 61. Minute setzte Vladyslav Marchuk den Schlusspunkt unter eine hervorragende Teamleistung. Mit einem kraftvollen Schuss überwand er den gegnerischen Torwart und erzielte das 4:0. Dieses Tor sorgte nicht nur für die endgültige Entscheidung im Spiel, sondern auch für grenzenlosen Jubel unter den Wimpassing-Anhängern. Dabei blieb es bis zum Schluss.

II. Liga Nord: Wimpassing : Breitenbrunn - 4:0 (3:0)

61 Vladyslav Marchuk 4:0

40 Adam Straka 3:0

14 Vinko Grgic 2:0

9 Adam Straka 1:0

