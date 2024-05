Kittsee dreht auf und sichert sich den Sieg gegen UFC Pamhagen

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:12

In einer spannungsgeladenen Begegnung der 23. Runde in der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich die Gastmannschaft Kittsee mit 3:1 gegen UFC Pamhagen durch. Trotz eines ausgeglichenen ersten Durchgangs, in dem keine Tore fielen, brachte die zweite Hälfte reichlich Aufregung und letztendlich den verdienten Sieg für Kittsee.

Erste Halbzeit: Keine Tore, aber viel Kampfgeist

Das Spiel begann energiegeladen mit dem Anpfiff in der ersten Minute, wobei beide Teams sofort versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. UFC Pamhagen, als Heimteam, machte Druck und versuchte, durch schnelle Angriffe die Abwehr von Kittsee zu durchbrechen. Die Gäste aus Kittsee hielten jedoch dicht und ließen wenig Chancen zu. Die erste Halbzeit verlief ohne Tore, aber nicht ohne Spannung und Einsatz von beiden Seiten. Mit einem Stand von 0:0 ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Tore sorgen für die Entscheidung

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag, als Jozef Sombat in der 50. Minute das erste Tor für Kittsee erzielte. Dieses Tor gab den Gästen neuen Schwung, und sie spielten fortan offensiver. UFC Pamhagen, nun unter Druck, suchte nach Wegen, den Ausgleich zu erzielen. Allerdings gelang es Ibrahim Kamasik in der 65. Minute, die Führung von Kittsee auf 0:2 auszubauen, was die Aufgabe für UFC Pamhagen erheblich erschwerte.

Dennoch gab sich UFC Pamhagen nicht geschlagen. In der 69. Minute konnte Stefan Andert mit einem sehenswerten Tor den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielen und brachte damit wieder Hoffnung ins Team und unter die heimischen Fans. Die Freude war jedoch nur von kurzer Dauer, denn Manuel Oswald entschied das Spiel in der 90. Minute mit seinem Tor zum 1:3 für Kittsee. Dieses Tor besiegelte den Ausgang des Spiels, da es Pamhagen nicht mehr gelang, in den verbleibenden Minuten inklusive der fünfminütigen Nachspielzeit den Rückstand aufzuholen.

II. Liga Nord: Pamhagen : Kittsee - 1:3 (0:0)

94 Manuel Oswald 1:3

69 Stefan Andert 1:2

65 Ibrahim Kamasik 0:2

50 Jozef Sombat 0:1

