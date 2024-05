FC Illmitz dreht das Spiel und sichert sich Auswärtssieg gegen FC Winden

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 22:55

Am Sonntag traf der FC Winden in der 23. Runde der II. Liga Nord auf den FC Illmitz. Trotz einer frühen Führung durch den FC Winden, konnte der FC Illmitz das Spiel drehen und ging mit einem verdienten 3:1 als Sieger vom Platz.

Spannender Start mit Führung für Winden

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo. Beide Teams zeigten von der ersten Minute an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte zu holen. Der FC Winden nutzte seine erste große Chance im Spiel. In der 19. Minute brachte Jonas Lorenschitz die Heimmannschaft nach einem schnellen Gegenangriff mit 1:0 in Führung. Der restliche Verlauf der ersten Halbzeit blieb intensiv, jedoch ohne weitere Tore, so dass es mit einer knappen Führung für den FC Winden in die Pause ging.

Illmitz schlägt in der zweiten Hälfte zurück

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild des Spiels. Der FC Illmitz kam entschlossen aus der Kabine und drückte auf den Ausgleich. Dieser fiel in der 49. Minute durch Wolfgang Gmoser, der nach einem Fehler in der Hintermannschaft von Winden cool blieb und den Ball am Torwart vorbeilegte. Das Tor gab den Gästen sichtlich Auftrieb, und sie übernahmen mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel.

In der 76. Minute war es dann Michael Zwickl, der die Gäste mit einem präzisen Schuss ins rechte Kreuzeck erstmals in Führung brachte. Winden versuchte daraufhin, zu antworten und kam zu einigen guten Möglichkeiten, konnte jedoch keinen Profit daraus schlagen. Stattdessen zementierte der FC Illmitz in der 80. Minute den Sieg, als Maximilian Gartner nach einer tollen Kombination den Ball via Latte ins Tor hämmerte. Die Enttäuschung bei den Spielern und Fans von Winden war groß, denn trotz einer frühen Führung und guter Chancen stand man am Ende mit leeren Händen da.

II. Liga Nord: Winden : FC Illmitz - 1:3 (1:0)

80 Maximilian Gartner 1:3

76 Michael Zwickl 1:2

49 Wolfgang Gmoser 1:1

19 Jonas Lorenschitz 1:0

