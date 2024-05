Überraschungscoup: Auswärtssieg für FC Andau bei Kittsee

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:48

In einem fesselnden Fußballspiel der II. Liga Nord setzte sich der FC Andau am Freitagabend mit 3:1 gegen Kittsee durch. Die Gastmannschaft dominierte den Großteil des Spiels und sicherte sich einen wichtigen Sieg in der 24. Runde. Drei verschiedene Torschützen trugen zum Erfolg bei, während Kittsee trotz eines späten Treffers den Rückstand nicht mehr aufholen konnte.

Andauer Dominanz und frühe Führung

Das Spiel begann schwungvoll, wobei FC Andau von Anfang an das Kommando übernahm. In der 29. Minute brachte Tomas Stasik sein Team mit einem gekonnten Kopfball nach einer Ecke in Führung. Der Treffer zeigte, wie gut Andau vorbereitet war und wie effektiv sie ihre Chancen nutzen konnten. Die Gäste setzten ihre Dominanz fort und erhöhten kurz vor der Halbzeitpause auf 2:0. In der 40. Minute traf Elvedin Buljubasic mit einem scharfen Schuss, der das Netz zappeln ließ. Kittsee hingegen hatte Mühe, ins Spiel zu finden und konnte vor der Pause keine signifikanten Chancen verbuchen.

FC Andau baut Vorsprung aus, Kittsee antwortet spät

Nach der Halbzeitpause setzte sich das Muster des Spiels fort. FC Andau zeigte weiterhin eine starke Leistung und erhöhte den Druck auf das Heimteam. In der 69. Minute war es Maximilian Mikula, der mit einem präzisen Schuss den Spielstand auf 3:0 stellte und die Hoffnungen von Kittsee auf ein Comeback schmälerte. Kittsee versuchte, sich zurückzukämpfen und hatte einige Chancen, doch der Abschluss blieb ungenau.

Erst in der 90. Minute konnte Kittsee durch Patrick Pail den Ehrentreffer erzielen. Pail fand eine Lücke in der Verteidigung von Andau und platzierte den Ball gekonnt im Netz. Trotz des späten Tores blieb jedoch nicht genug Zeit, um das Blatt noch zu wenden. Das Spiel endete mit einem 3:1-Sieg für die Gäste aus Andau.

II. Liga Nord: Kittsee : Andau - 1:3 (0:2)

92 Patrick Pail 1:3

69 Maximilian Mikula 0:3

40 Elvedin Buljubasic 0:2

29 Tomas Stasik 0:1

