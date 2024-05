Tadten schenkt UFC Pama in beeindruckender Manier halbes Dutzend ein

Spielberichte

Mit einer eindrucksvollen Vorstellung sicherte sich Tadten einen klaren 6:1 Sieg über UFC Pama in der 24. Runde der II. Liga Nord. Das Heimteam zeigte eine dominante Leistung und konnte durch konsequente Chancenverwertung und technische Überlegenheit das Spiel für sich entscheiden. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Michael Pittnauer und Rastislav Kružliak, die maßgeblich zum hohen Sieg beitrugen. Die Gäste mussten lange in Unterzahl agieren.

Startphase zeigt Tadtens Überlegenheit

Schon in den Anfangsminuten machte Tadten klar, wer das Sagen auf dem Platz hatte. In der 18. Minute eröffnete Michael Pittnauer den Torreigen mit einem präzisen Kopfball nach einer Ecke von Mario Wendelin. Dieser frühe Treffer gab den Ton an für das, was eine einseitige Partie werden sollte. UFC Pama gelang zwar in der 24. Minute durch Samuel Homola der zwischenzeitliche Ausgleich, doch dieser konnte den Lauf der Heimmannschaft nicht stoppen. Nach der roten Karte für Samuel Homola von UFC Pama in der 27. Minute wegen einer Tätlichkeit, nutzte Tadten die numerische Überlegenheit aus. Noch vor dem Pausenpfiff markierte Rastislav Kružliak das 2:1 für die Hausherren!

Offensive Explosion in der zweiten Hälfte

Nach der Pause baute Tadten den Druck weiter auf und erzielte direkt nach Wiederanpfiff durch Michael Pittnauer das 3:1, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Rastislav Kružliak in der 55. Minute. Lazar Pavić traf in der Schlussphase zum zwischenzeitlichen 5:1. Pittnauer, der eine herausragende Leistung zeigte, konnte in der 82. Minute seinen Hattrick vervollständigen, nachdem er von Kružliak ideal bedient wurde - 6:1. Die technische Überlegenheit und die taktische Disziplin von Tadten waren entscheidend für die hohe Niederlage von UFC Pama. Die Hausherren feierten auch in dieser Höhe einen mehr als verdienten Heimerfolg - die numerische Überlegenheit trug ihr Übriges dazu bei.

