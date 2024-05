Steinbrunn dominiert FC Winden mit beeindruckendem 5:1 Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 07:59

Im Rahmen der 24. Runde der II. Liga Nord erlebten die Zuschauer ein spannendes Match zwischen dem ASV Steinbrunn und dem FC Winden, das mit einem klaren 5:1 für die Heimmannschaft endete. Steinbrunn zeigte dabei eine beeindruckende Leistung und konnte den Großteil des Spiels dominieren, was sich im Endergebnis deutlich widerspiegelte.

Explosiver Start und eine schnelle Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor von Lenz Honc, der Steinbrunn in der 10. Minute in Führung brachte. Der Stürmer nutzte eine perfekte Vorlage und ließ dem Torwart des FC Winden keine Chance. Doch die Gäste zeigten sich nicht geschockt und fanden schnell zurück ins Spiel. René Horváth erzielte in der 20. Minute den Ausgleich. Dieser Treffer gab dem Spiel eine neue Wendung und ließ die Fans beider Teams hoffen. Doch die Freude der Windener war nur von kurzer Dauer, denn Lenz Honc schlug erneut zu und brachte sein Team in der 25. Minute wieder in Führung, was den Halbzeitstand von 2:1 markierte.

Steinbrunn übernimmt die Kontrolle

Im zweiten Durchgang übernahm Steinbrunn mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Das Team zeigte sich entschlossen, den Vorsprung auszubauen, und das gelang ihnen auch. In der 62. Minute erhöhte Csongor Harangozo auf 3:1, nachdem er sich geschickt durch die Abwehrreihen des FC Winden manövrierte und den Ball im Netz versenkte. Der Druck von Steinbrunn hielt weiter an und führte zu einem Freistoß in der 78. Minute, den Patrick Schöttel meisterhaft verwandelte. Mit einem präzisen Schuss ins obere Eck ließ er dem Torhüter keine Chance und stellte das 4:1 her.

Die letzte Viertelstunde des Spiels zeigte einen entschlossenen ASV Steinbrunn, der das Spielgeschehen vollständig dominierte. Die Einwechslung von Leonardo Batista zahlte sich aus, denn er konnte in der 86. Minute mit einem scharfen Schuss das 5:1 erzielen und damit den triumphalen Sieg für Steinbrunn besiegeln. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten konnte der FC Winden nicht mehr zurück ins Spiel finden und musste sich der Überlegenheit der Heimmannschaft geschlagen geben.

Das Spiel endete nach 92 intensiven Minuten, in denen Steinbrunn seine Stärke und taktische Überlegenheit unter Beweis gestellt hat. Der FC Winden, obwohl bemüht und zeitweise gleichauf, konnte das hohe Tempo und die Effizienz von Steinbrunn nicht über die gesamte Spieldauer mitgehen.

II. Liga Nord: Steinbrunn : Winden - 5:1 (2:1)

86 Leonardo Batista 5:1

78 Patrick Schöttel 4:1

62 Csongor Harangozo 3:1

25 Lenz Honc 2:1

20 René Horváth 1:1

10 Lenz Honc 1:0

