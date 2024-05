Goldtor und Unterbrechung wegen Beleidigung: SK Pama bezwingt Gattendorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:02

In einem intensiven Match der 24. Runde in der II. Liga Nord, behielt Tabellenführer SK Pama mit einem knappen 1:0 gegen Gattendorf die Oberhand. Das goldene Tor gelang Edson Da Silva, ehe die Partie in der Schlussphase aufgrund Beleidigungen gegenüber dem Schiedsrichter zwischenzeitlich unterbrochen wurde.

Erste Halbzeit: Harte Duelle und hohe Intensität

Der Anpfiff in Pama verhieß von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel. Beide Teams starteten mit Energie und suchten den Weg nach vorne. Schon in der 5. Minute musste die Pama-Verteidigung eine gefährliche Situation klären, als Rossbach für Gattendorf die erste Chance des Spiels hatte. Die Heimmannschaft antwortete schnell mit mehreren Angriffen, darunter eine gefährliche Situation in der 14. Minute, die jedoch ungenutzt blieb. Die Zuschauer sahen eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften ihre Momente hatten, jedoch ohne den entscheidenden Durchbruch.

Gattendorf zeigte sich insbesondere durch Standards gefährlich. Eine Ecke in der 12. Minute und ein Lattenschuss von Kovac in der 25. Minute unterstrichen das Potential der Gäste. Trotz einiger guter Aktionen von SK Pama, bei denen unter anderem Edson Da Silva in der 34. Minute nur knapp scheiterte, blieb es zur Halbzeit beim 0:0.

Zweite Halbzeit: Ein Freistoß entscheidet das Spiel

Nach der Pause erhöhte Pama den Druck und suchte intensiver den Führungstreffer. Die Mannschaft kam besser aus der Kabine und erarbeitete sich in der 54. Minute eine weitere gute Freistoßchance, die jedoch von Torwart Stifter pariert wurde. Pama dominierte nun das Geschehen und ließ Gattendorf kaum noch zur Entfaltung kommen. In der 63. Minute war es schließlich soweit: Edson Da Silva erzielte per Freistoß das ersehnte 1:0 für die Heimmannschaft.

Gattendorf gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte verbissen um den Ausgleich. Die Gäste hatten mehrere gute Chancen, darunter eine "100%ige" in der 90. Minute, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Das Spiel neigte sich dem Ende zu, und trotz einer nervenaufreibenden Nachspielzeit, konnte Gattendorf den Ausgleich nicht mehr erzielen. Pama verteidigte das knappe Ergebnis geschickt und sicherte sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.

II. Liga Nord: SK Pama : Gattendorf - 1:0 (0:0)

63 Edson Da Silva 1:0

