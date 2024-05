FC Illmitz gelingt spätes Siegtor gegen Wimpassing

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:04

Im spannenden Match der 24. Runde der II. Liga Nord (BGLD) erlebten die Zuschauer eine Achterbahn der Gefühle, als FC Illmitz in den letzten Minuten des Spiels einen dramatischen 2:1-Sieg gegen Wimpassing errang.

Eröffnungstreffer durch Christian Salzl

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und beide Teams zeigten von Beginn an großes Engagement. Illmitz und Wimpassing gingen energisch in die Zweikämpfe und suchten die Offensive. Die ersten bedeutenden Spielaktionen gehörten jedoch den Gastgebern. Nach einer Reihe von Angriffen gelang es Christian Salzl in der 23. Minute, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen. Nach einem gut durchdachten Spielzug schoss Salzl den Ball gekonnt in die Maschen, was den Heimfans Grund zum Jubeln gab. Die darauffolgenden Minuten zeigten ein intensives Spiel von beiden Seiten, wobei Wimpassing mehrmals knapp am Torerfolg vorbeischrammte.

Wimpassing schlägt zurück, doch Illmitz hat das letzte Wort

Die zweite Halbzeit begann ähnlich dynamisch wie die erste geendet hatte. Wimpassing verstärkte den Druck und suchte den Ausgleich, was schließlich in der 84. Minute Früchte trug. Vladyslav Marchuk per Freistoß traf zum 1:1.

Als das Spiel sich dem Ende neigte und ein Unentschieden wahrscheinlich schien, sorgte eine brillante Aktion von Illmitz für den entscheidenden Wendepunkt. In der 90. Minute gelang es Wolfgang Gmoser, nach einer herausragenden Flanke von Thomas Zwickl, den Ball mit einem präzisen Schuss ins Kreuzeck zu befördern. Dieses späte Tor brachte die Gastgeber erneut in Führung und versetzte die Fans in Ekstase. Trotz einiger letzter Bemühungen von Wimpassing gelang es Illmitz, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

II. Liga Nord: FC Illmitz : Wimpassing - 2:1 (1:0)

96 Wolfgang Gmoser 2:1

84 Vladyslav Marchuk 1:1

23 Christian Salzl 1:0

