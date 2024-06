Spektakulärer Heimsieg: Kittsee feiert klaren Erfolg über FC Winden

Spielberichte

In einem kurzweiligen Spiel der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Kittsee am letzten Spieltag eindrucksvoll gegen den FC Winden durch und sicherte sich einen 5:2-Heimsieg. Die Partie bot eine Fülle an Toren und aufregenden Momenten, die den Zuschauern sicherlich über die Sommerpause hinweg in Erinnerung bleiben werden.

Frühe Führung für Kittsee wird unmittelbar vor der Pause egalisiert

Das Spiel begann schwungvoll und schon in der 9. Minute gelang Kittsee der erste Treffer. Jozef Sombat war es, der sein Team mit 1:0 in Führung brachte. Nur wenige Minuten später, in der 18. Minute, war es erneut Sombat, der nach einer grandiosen Vorarbeit von Patrick Dietmann das 2:0 erzielte. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als könnte Kittsee einen entspannten Abend erleben.

Doch FC Winden zeigte Kampfgeist und ließ sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen. In der 35. Minute erzielte René Horváth das 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, schaffte Daniel Gruber mit seinem Treffer zum 2:2 den Ausgleich. Mit diesem spannenden Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Kittsee setzt sich durch

Nach dem Wiederanpfiff blieb Kittsee am Drücker und zeigte, dass sie den Sieg unbedingt wollten. In der 52. Minute war es Juraj Fuska, der seine Mannschaft erneut in Führung brachte und das 3:2 erzielte. Das Team von Kittsee spielte nun mit viel Selbstvertrauen und drängte weiter nach vorne.

In der 70. Minute war es abermals Jozef Sombat, der einen weiteren Treffer erzielte und damit seinen Hattrick perfekt machte. Sein Tor zum 4:2 brachte Kittsee in eine komfortable Position und ließ die Hoffnungen des FC Winden auf ein Comeback schwinden. Trotz aller Bemühungen konnte Winden in der Schlussphase des Spiels nicht mehr zurückschlagen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte schließlich Frantisek Nagy in der 90. Minute. Mit seinem Treffer zum 5:2 stellte er den Endstand her und besiegelte den verdienten Sieg für Kittsee. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die Gastgeber konnten ihren Triumph feiern.

II. Liga Nord: Kittsee : Winden - 5:2 (2:2)

93 Frantisek Nagy 5:2

70 Jozef Sombat 4:2

52 Juraj Fuska 3:2

45 Daniel Gruber 2:2

35 René Horváth 2:1

18 Jozef Sombat 2:0

9 Jozef Sombat 1:0

