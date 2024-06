Duell zwischen Breitenbrunn und UFC Pamhagen endet remis

Spielberichte

In einer spannenden Begegnung der 26. Runde der II. Liga Nord (BGLD) trennten sich Breitenbrunn und der UFC Pamhagen nach 90 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz einer frühen Führung der Gäste aus Pamhagen gelang es den Hausherren, sich zurückzukämpfen und das Spiel auszugleichen. Die Zuschauer wurden mit einem aufregenden Spiel und einer dramatischen Schlussphase belohnt.

Frühe Führung für den UFC Pamhagen - knappe Pausenführung

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff und schon nach wenigen Minuten zeichnete sich ab, dass es ein intensives Duell werden würde. In der 8. Minute gelang dem UFC Pamhagen der erste Treffer des Abends durch Marcel Unger. Dieser Treffer setzte Breitenbrunn unter Druck, während Pamhagen mit der Führung im Rücken etwas befreiter aufspielen konnte.

Die Gastgeber aus Breitenbrunn ließen sich jedoch nicht entmutigen und versuchten, das Spiel schnell wieder in den Griff zu bekommen. In der 22. Minute gelang Philipp Filz der 1:1-Ausgleichstreffer. Es war ein wichtiger Moment für die Hausherren, die damit das Spiel wieder offen gestalten konnten.

Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nicht lange. Bereits in der 33. Minute schlug der UFC Pamhagen in Person von Roman Sabler erneut zu und ging mit 1:2 in Führung. Es war ein Treffer, der die Gastgeber wieder in Rückstand brachte und die Spannung im Spiel weiter erhöhte.

Ausgleichstor besiegelt Punkteteilung

Nach dem Seitenwechsel setzte Breitenbrunn alles daran, den erneuten Rückstand wettzumachen. In der 50. Minute gelang es den Hausherren dann, den Ausgleich zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss von Martin Kocis traf Breitenbrunn zum 2:2 und brachte die Fans auf den Rängen zum Jubeln.

In der Folge entwickelte sich ein intensiver Schlagabtausch, bei dem beide Teams auf den Sieg drängten. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb es jedoch beim 2:2. Die Defensive beider Mannschaften stand in der Schlussphase sicher und verhinderte weitere Treffer. In der 90. Minute ertönte schließlich der Schlusspfiff, der das Spiel offiziell mit einem Unentschieden beendete.

II. Liga Nord: Breitenbrunn : Pamhagen - 2:2 (1:2)

49 Martin Kocis 2:2

30 Roman Sabler 1:2

21 Philipp Filz 1:1

7 Marcel Unger 0:1

