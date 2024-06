Meisterstück geglückt: SK Pama steigt nach Comeback gegen FC Andau auf!

Spielberichte

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen SK Pama und FC Andau in der 26. Runde der II. Liga Nord (BGLD) bewies der SK Pama große Entschlossenheit und sicherte sich einen hart umkämpften 3:1-Sieg. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehte die Mannschaft aus Pama das Spiel in einer beeindruckenden zweiten Halbzeit und sicherte sich damit den Aufstieg in die Burgenlandliga.

Erste Halbzeit: FC Andau geht in Führung

Das Spiel begann mit viel Schwung seitens des SK Pama. Bereits in den ersten Minuten konnte man den Offensivdrang der Hausherren spüren. "Pama bestimmend die ersten Minuten" hieß es bereits in der 11. Minute. Trotz einiger vielversprechender Chancen in der 19. und 22. Minute, konnte Pama den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Ein Lattenschuss in der 27. Minute unterstrich die anfängliche Dominanz der Gastgeber.

Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es jedoch den Gästen aus Andau, das Blatt zu wenden. In der 44. Minute nutzte Elvedin Buljubasic einen schweren Abwehrfehler der Pama-Abwehr und erzielte das 0:1 für den FC Andau.

Zweite Halbzeit: Die Wende für SK Pama

Nach der Halbzeitpause zeigte der SK Pama erneut seine Ambitionen, das Spiel zu drehen. In der 50. Minute hatten sie eine Topchance, konnten diese jedoch nicht verwerten. Doch Pama ließ nicht locker und setzte ihren Gegner weiter unter Druck.

In der 73. Minute gelang schließlich Edson Da Silva der erlösende Ausgleichstreffer zum 1:1. Der Jubel auf den Rängen war groß, und das Momentum lag nun klar auf Seiten der Gastgeber. Nur sieben Minuten später, in der 80. Minute, erzielte Marcel Szikonya das 2:1 für den SK Pama. Die Zuschauer wurden Zeugen einer fulminanten Aufholjagd ihrer Mannschaft.

Die Spannung blieb bis in die letzten Minuten des Spiels erhalten. In der 83. Minute wurde Angelo Lahi vom FC Andau mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen, was die Situation für die Gäste noch weiter erschwerte. Dann, in der 88. Minute, setzte Edson Da Silva mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt und erzielte das 3:1 für den SK Pama. Mit diesem Tor war der Sieg und der damit verbundene Aufstieg in die Burgenlandliga besiegelt. Gratulation!

II. Liga Nord: SK Pama : Andau - 3:1 (0:1)

88 Edson Da Silva 3:1

80 Marcel Szikonya 2:1

73 Edson Da Silva 1:1

44 Elvedin Buljubasic 0:1

