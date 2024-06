Später Treffer bringt Deutsch Jahrndorf den Sieg gegen FC Illmitz

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 21:17

Am letzten Spieltag der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Deutsch Jahrndorf dank eines späten Treffers von Paul Schütz mit 1:0 gegen den FC Illmitz durch. Obwohl beide Teams zahlreiche Chancen hatten, fehlte es ihnen lange an der nötigen Präzision im Abschluss. Erst in der 89. Minute fiel die Entscheidung, als Schütz den Ball im Netz zappeln ließ.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits in der Anfangsphase zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die drei Punkte mitzunehmen. In der 27. Minute hatte der FC Illmitz die erste nennenswerte Chance, als sie einen gefährlichen Torschuss abgaben. Doch Deutsch Jahrndorfs Torhüter Michael Unger zeigte sich aufmerksam und fing den Ball sicher. Kurz darauf kam Deutsch Jahrndorf selbst zu einer guten Gelegenheit: In der 28. Minute verfehlte ein Schuss das Tor von FC Illmitz nur knapp.

Entscheidung in der Schlussphase

Nach einer torlosen ersten Halbzeit ging es mit viel Spannung in die zweite Hälfte. Beide Mannschaften agierten weiterhin sehr engagiert, wobei die Defensivreihen meist die Oberhand behielten. Die Zuschauer sahen ein intensives Spiel, das bis zur letzten Minute offen blieb. Die Torhüter Michael Unger und Patrick Kamper standen mehrfach im Mittelpunkt und verhinderten mit starken Paraden eine frühere Entscheidung.

Erst in den letzten Minuten wurde es noch einmal richtig spannend. Der FC Illmitz drängte auf den Führungstreffer und kam zu guten Möglichkeiten. Besonders in der 89. Minute hatten sie gleich doppelt die Chance, in Führung zu gehen, doch Deutsch Jahrndorfs Keeper Michael Unger zeigte sich in Topform und parierte beide Versuche. Im direkten Gegenzug konnte Deutsch Jahrndorf dann den spielentscheidenden Treffer erzielen. Paul Schütz nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des FC Illmitz und markierte das 1:0 für sein Team.

Das Spiel endete schließlich mit 1:0 für Deutsch Jahrndorf, das sich damit Rang vier in der Liga sichert.

II. Liga Nord: FC Illmitz : Deutsch Jahrndorf - 0:1 (0:0)

89 Paul Schütz 0:1

