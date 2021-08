Torwart-Krake Hettlinger sicherte Rotenturm/Oberwart den 1:0 Erfolg gegen Eberau

Details Sonntag, 08. August 2021 16:43

Der ASKÖ Rotenturm/Oberwart erspielte sich in Stegersbach ein beachtliches 2:2 Remis und können so gegen den Titelaspiranten der II. Liga Süd aus Eberau mit dem benötigten Selbstbewusstsein antreten. Die Gäste überzeugten beim 2:0 gegen Mühlgraben und wollen nicht ohne Punkte die Heimreise antreten. Nach einer starken ersten Halbzeit verteidigten die Hausherren in der zweiten Spielhälfte den knappen 1:0 Erfolg und klettern auf den 3. Tabellenplatz.

Die erste Spielhälfte ging zweifelsohne an die Hausherren

Die Hausherren zeigte gleich zu Beginn einen guten Offensivfußball und ließen den Favoriten nicht ins Spiel kommen und erzielten in der 14. Minute das 1:0, Peter Gergö schoss einen Freistoß gekonnt in die Maschen der Auswärtigen. Die Heimischen blieben weiterhin offensiv und hatte noch weitere Torchancen durch Peter Gergö und Bence Vajda, die aber zu keinem weiteren Torerfolg führten. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Eberau wurde immer stärker

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild, nun wurden die Gäste immer stärker und schnürten die Heimischen in deren Spielhälfte ein, es war sozusagen ein Sturm auf ein Tor, nur gespickt von einzelnen Konterversuche der Hausherren, wobei Bence Vajda den zweiten Treffer auf dem Fuß hatte, aber die Torchance nicht nutzte. Die Auswärtigen stürmten und stürmten, hatten eine Vielzahl an Torchancen, aber die Stürmer der Thek-Elf hatten an diesem Tag eine Ladehemmung, es wollte kein Treffer fallen. Außerdem hatte der Tormann der Heimischen, David Hettlinger, einen Glanztag erwischt und fing alles wie eine Krake aus der Luft und auf dem Boden ab. Wie ein Oktopus mit tausend Armen hatte der 20-jährige gegen Eberau seinen Kasten dicht gemacht. Und die Moral der Gschicht: Wer keine Tore schießt kann auch nicht gewinnen. Nach dem Schlusspfiff jubelten die Spieler mit dem Anhang über den unerwarteten Sieg, hat man doch im letzten Jahr auf heimischen Boden mit 1:5 verloren.

Siegesfoto ASKÖ Rotenturm/Oberwart

Roman Takacs, Obmann ASKÖ Rotenturm/Oberwart

„Meine Mannschaft hat in er ersten Halbzeit ein Super Spiel gezeigt und einige guten Torchancen liegen gelassen, in der zweiten Halbzeit haben wir mit Mann und Maus den Sieg verteidigt.“

Die Besten: David Hettlinger (T), Peter Gergö (M)

