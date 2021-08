Edelserpentin in Geberlaune: vier Tore in 13 Minuten

Details Samstag, 07. August 2021 12:13

Die SpG Edelserpentin bestritt an diesem Wochenende ihr erstes Meisterschaftsspiel in der II. Liga Süd, da die Begegnung gegen Rudersdorf abgesagt wurde. Besser konnte es für die Hausherren nicht laufen, bereits in der ersten Halbzeit führten sie mit 6:0 gegen den ASV St. Martin/Raab, dafür ließen sie es in der zweiten Halbzeit ruhiger angehen, Trainer Roland Laschober wechselte sogar den dreifach Torschützen Endrit Mucolli in der Halbzeitpause aus

Ein Tor-Hurricane fegte die Gäste vom Platz, vier Tore in 13 Minuten

In den ersten 13 Minuten der Begegnung wussten die Gäste wohl nicht, wie ihnen geschah. Kaum war das Spiel angepfiffen, stand es schon 1:0 für die Heimischen, Endrit Mucolli traf in der 2. Minute zur 1:0 Führung. Sieben Minuten später war Darko Hitrec zur Stelle und es hieß 2:0. In Minute 12 netzte Karlo Tezak das Leder zur 3:0 Führung ein und eine Minute später stand Endrit Mucolli wieder richtig und fixierte die 4:0 Führung für die Hausherren. Die Laschober Elf schoss innerhalb 13 Minuten vier Tore, was wirklich nicht alltäglich ist. Die Hausherren ließen es dann etwas gemütlicher angehen und es dauerte bis zur zu 36. Minute, ehe Kevin Strohmeyer auf 5:0 erhöhte und knappe vor dem Pausenpfiff war wieder Endrit Mucolli mit seinem dritten Treffer zum 6:0. Mit dieser klaren Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Zweite Spielhälfte verlief etwas ruhiger

Trainer Roland Laschober wechselte in der Halbzeitpause den dreifachen Torschützen Endrit Mucolli aus, damit er sein ganzes Pulver nicht schon in der ersten Runde verschießt, weitere vier Auswechselungen folgten, um den Ersatz-Spielern auch die nötige Spielpraxis zu geben. Mit der 6:0 Führung im Rücken spielt man sich erfahrungsgemäß leichter und die Hausherren hatten noch einige Torchancen, welche aber kein zählbares Ergebnis brachten und sie schaukelten den Kantersieg souverän über die Zeit. Auf die Gäste werden schwierige Zeiten zukommen, liegt man doch am Tabellenende mit einem Torverhältnis von 1:9. Bereits am kommenden Dienstag muss die SpG zum Nachholspiel gegen Rudersdorf antreten

Roland Lanschober, Trainer SpG Edelserpentin

„Es war für uns ein gelungener Saisonstart, wenn man mit 6:0 gewinnt, die Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit wie aus einem Guss gespielt, in der zweiten Halbzeit habe ich die Auswechselungen gemacht, um einige Spieler für das kommende Spiel am Dienstag zu schonen. Dem gesamten Team gebührt für diese hervorragende Leistung ein Pauschallob.“

Die Besten: Endrit Mucolli (ST), Karlo Tezak (M).

rup

