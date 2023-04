Einer Pleite knapp entronnen: Leader Edelserpentin kommt bei Heiligenkreuz mit blauem Auge davon

Details Sonntag, 09. April 2023 08:34

Am Samstagnachmittag bereitete Heiligenkreuz dem Tabellenführer Edelserpentin ordentlich Probleme und hatte den Gast lange Zeit gar am Rande einer Niederlage - am Ende gab es aufgrund eines Lucky Punchs ein 2:2-Remis zu sehen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 1:1 die Punkte geteilt.

Comeback nach Zwei-Tore-Rückstand

Daniel Fekete brachte Heiligenkreuz in der 27. Minute in Front, als er mit einem satten und sehenswerten Freistoß-Tor das 1:0 markierte. Mit dem knappen Vorsprung der Heimischen ging es in die Kabinen. Jan Willgruber erhöhte den Vorsprung von Heiligenkreuz nach 47 Minuten auf 2:0 via Elfmeter und ließ damit erste Hoffnungen auf eine kleine Überraschung aufkeimen. David Jakab war es, der in der 75. Minute den Ball im Tor der Gastgeber unterbrachte und den Liga-Primus von einem Comeback träumen ließ. Als einige Zuschauer bereits SV Heiligenkreuz als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Milan Angyan, der zum Ausgleich traf (90.) und Edelserpentin immerhin mit einem Zähler von dannen ziehen ließ.

SV Heiligenkreuz führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Nach 21 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für SpG Edelserpentin 41 Zähler zu Buche. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 43 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. SpG Edelserpentin befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte - dennoch schmilzt der Vorsprung auf Mühlgraben auf einen Zähler.

Am kommenden Samstag trifft Heiligenkreuz auf ASKÖ Schlaining, SpG Edelserpentin spielt tags zuvor gegen SV Kukmirn.

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – SpG Edelserpentin, 2:2 (1:0)

90 Milan Angyan 2:2

75 David Jakab 2:1

47 Jan Willgruber 2:0

27 Daniel Fekete 1:0

