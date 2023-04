Mühlgraben mit Heimsieg gegen Jabing weiter in Schlagdistanz zur Spitze

Details Sonntag, 09. April 2023 08:25

ASK Jabing konnte SV Mühlgraben nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3, als man sich am Samstagnachmittag im Zuge der 21. Runde gegenüberstand. Als Favorit rein – als Sieger raus. Mühlgraben hat alle Erwartungen erfüllt und pirscht sich bis auf einen Zähler an Leader Edelserpentin heran. Im Hinspiel hatte SV Mühlgraben durch einen 3:1-Erfolg bei Jabing die drei Punkte eingefahren.

Souveräner Heimsieg

Das 1:0 von Mühlgraben bejubelte Grega Vurcer (17.). Komfortabel war die Pausenführung der Gastgeber nicht, aber immerhin ging SV Mühlgraben mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Christoph Fink beseitigte mit seinen Toren (68./73.) die letzten Zweifel am Sieg von Mühlgraben. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte SV Mühlgraben die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mühlgraben stabilisiert nach dem Erfolg über ASK Jabing die eigene Position im Klassement. Die Offensivabteilung von SV Mühlgraben funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. Die Saison von Mühlgraben verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, vier Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. In den letzten fünf Partien rief SV Mühlgraben konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Rückrunde verlief für Jabing bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegten die Gäste noch kein einziges Mal. ASK Jabing kassiert eine weitere Niederlage, die mittlerweile zwölfte. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz.

Nächster Prüfstein für Mühlgraben ist ASKÖ Korkisch Rotenturm (Samstag, 16:00 Uhr). ASK Jabing misst sich am selben Tag mit SV Marsch Neuberg (17:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – ASK Jabing, 3:0 (1:0)

73 Christoph Fink 3:0

68 Christoph Fink 2:0

17 Grega Vurcer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei