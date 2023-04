Knapper Heimsieg: Neuberg biegt Schlusslicht Schlaining

Details Sonntag, 09. April 2023 19:04

Am Sonntagnachmittag standen sich in der II. Liga Süd unter dem Deckmantel von Spieltag 21 SV Neuberg und ASKÖ Schlaining gegenüber - die Hausherren siegten dabei mit 2:1 und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Spiel gedreht

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Gaber Petric seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für Schlaining. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause - der Underdog hoffte damit auf eine Überraschung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke nach dem Seitenwechsel besorgte Ivan Hajdic den Ausgleich (47.). Ein später Treffer von Sandro Csencsits, der in der Schlussphase erfolgreich war (85.), bedeutete nicht nur die Führung für SV Neuberg, ging dieser Treffer auch mit der Entscheidung herbei - 2:1 der Endstand.

Neuberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Die letzten Resultate von SV Marsch Neuberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die Rückrunde verlief für ASK Schlaining bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann der Tabellenletzte noch kein einziges Mal. Der Angriff ist bei Schlaining die Problemzone. Nur 26 Treffer erzielte man bislang. ASK Schlaining musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Nächster Prüfstein für SV Neuberg ist ASK Jabing (Samstag, 17:00 Uhr). ASKÖ Schlaining misst sich am selben Tag mit SV Heiligenkreuz (16:30 Uhr).

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – ASKÖ Schlaining, 2:1 (0:1)

85 Sandro Csencsits 2:1

47 Ivan Hajdic 1:1

44 Gaber Petric 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei