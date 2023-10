Siegesserie von UFC Jennersdorf hält auch gegen Neuberg

Details Freitag, 06. Oktober 2023 22:41

In der Auswärtspartie gegen UFC Lumitech Jennersdorf ging SV Marsch Neuberg erfolglos mit 0:2 vom Platz. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: UFC Jennersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Neuberg geht in Hälfte zwei "in die Knie"

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Michael Wagner brachte Jennersdorf in der 48. Minute mit einem astreinen Heber sehenswert in Front. Jaka Vajda erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (78.). Am Schluss siegte UFC Lumitech Jennersdorf gegen SV Neuberg und bleibt Leader.

Während UFC Jennersdorf am nächsten Samstag (18:00 Uhr) bei UFC Markt Allhau gastiert, steht für SV Neuberg einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit SV Güssing auf der Agenda.

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – SV Marsch Neuberg, 2:0 (0:0)

78 Jaka Vajda 2:0

48 Michael Wagner 1:0

