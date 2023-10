Kukmirn unterliegt gegen Stegersbach in Torfestival

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:17

SV Kukmirn und SV Stegersbach lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Man stand einander an Spieltag 10 in der II. Liga Süd gegenüber.

Später Siegtreffer

In der achten Minute ging SV Kukmirn durch den Treffer von Noah Frühmann in Führung. Für das erste Tor von SV Stegersbach war David Garger verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:1 besorgte. Oliver Poandl nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz - das Spiel war gedreht. Zur Pause war Stegersbach im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Philip Penzinger schoss die Kugel zum 3:1 für SV Stegersbach über die Linie (53.). Julian Heindl schlug doppelt zu und glich damit für Kukmirn aus (68./75.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Poandl den entscheidenden Führungstreffer für Stegersbach erzielte (94.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für SV Stegersbach. Man hatte sich gegen SV Kukmirn durchgesetzt.

Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist Kukmirn zu SV Mühlgraben, gleichzeitig begrüßt SV Stegersbach SV Eberau auf heimischer Anlage.

II. Liga Süd: SV Kukmirn – SV Stegersbach, 3:4 (1:2)

94 Oliver Poandl 3:4

75 Julian Heindl 3:3

68 Julian Heindl 2:3

53 Philip Penzinger 1:3

39 Oliver Poandl 1:2

19 David Garger 1:1

8 Noah Fruehmann 1:0

