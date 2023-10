Später Siegtreffer hievt Rotenturm zu Heimsieg gegen Mühlgraben

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:19

Ein Tor machte den Unterschied – ASKÖ Korkisch Rotenturm siegte mit 2:1 gegen SV Mühlgraben an Spieltag 10 in der II. Liga Süd. Ein packender Schlagabtausch wurde auf den letzten Metern entschieden.

Spannung bis zum Schluss inklusive heimischen Happy Ends

Jonas Prem brachte Mühlgraben in der achten Minute nach vorn, als er unbehelligt ins rechte Eck einschieben konnte. Asmir Selimovic nutzte die Chance für ASKÖ Korkisch Rotenturm und beförderte in der 27. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz - ein schöner, wuchtiger Kopfball ins lange Eck. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Dank eines Treffers von Philipp Luckerbauer in der Schlussphase (88.) gelang es ASKÖ Rotenturm, die Führung einzufahren - seine Freistoß-Direktabnahme passte genau. Zum Schluss feierte ASKÖ Korkisch Rotenturm einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Mühlgraben.

Kommende Woche tritt ASKÖ Rotenturm bei Olbendorf an (Samstag, 15:30 Uhr), parallel genießt SV Mühlgraben Heimrecht gegen Kukmirn.

II. Liga Süd: ASKÖ Korkisch Rotenturm – SV Mühlgraben, 2:1 (1:1)

88 Philipp Luckerbauer 2:1

27 Asmir Selimovic 1:1

8 Jonas Prem 0:1

