SV Güssing schlägt ASV Sankt Martin/Raab im Kellerduell

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:22

ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab machte im Kellerduell gegen SV Güssing keine gute Figur und verlor mit 0:3. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Güssing als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Klare Angelegenheit

Für das erste Tor sorgte Julian Laky. In der 14. Minute traf der Spieler des Gastgebers ins Schwarze. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für das Schlusslicht. In der 55. Minute brachte Roman Rasser das Netz für SV Güssing zum Zappeln. Mit dem 3:0 sicherte Laky SV Güssing nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (61.). Letztlich konnte sich ASV Sankt Martin/Raab nicht aus dem Abstiegssog befreien. Gegen SV Güssing bekam man die Grenzen aufgezeigt.

SV Güssing stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei SV Marsch Neuberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Sankt Martin/Raab ASV Gemeinde Tobaj.

II. Liga Süd: SV Güssing – ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, 3:0 (1:0)

61 Julian Laky 3:0

55 Roman Rasser 2:0

14 Julian Laky 1:0

