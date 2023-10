Markt Allhau beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg bei Eberau

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 19:45

Eberau kassierte am Sonntag im Zuge der 10. Runde in der II. Liga Süd eine 1:2-Pleite gegen Markt Allhau. Den Gästen gelang damit die Rückkehr auf die Erfolgsspur, nachdem zuletzt fünf Partien am Stück nicht gewonnen werden konnten.

Grundstein wird in Hälfte eins gelegt

Marco Prettner brachte SV Eberau in der 17. Minute ins Hintertreffen. Felix Stumpf nutzte die Chance für Markt Allhau und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 1:2 von Eberau stellte Maximilian Mayer sicher (46.). Obwohl UFC Markt Allhau nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Eberau zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Nächster Prüfstein für Eberau ist SV Stegersbach (Samstag, 15:30 Uhr). Markt Allhau misst sich am selben Tag mit UFC Lumitech Jennersdorf (18:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Eberau – UFC Markt Allhau, 1:2 (0:2)

46 Maximilian Mayer 1:2

36 Felix Stumpf 0:2

17 Marco Prettner 0:1

