Zwei-Tore-Mann Willgruber reicht Heiligenkreuz bei Grafenschachen nicht

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 19:47

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC Grafenschachen mit 3:2 gegen SV Heiligenkreuz für sich entschied. Grafenschachen wurde der Favoritenrolle somit gerecht und feierte an Spieltag 10 einen Vollerfolg.

Knapper Heimsieg in packender Partie

Oliver Zankl brachte die Heimmannschaft in der 36. Minute nach vorn. SC Grafenschachen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Jan Willgruber versenkte den Ball in der 56. Minute im Netz von Grafenschachen und traf nach Schlener-Assist zum Ausgleich. Für das 2:1 von SC Grafenschachen zeichnete Anze Kosnik via Freistoß verantwortlich (64.). Marcel Jahrmann beförderte das Leder zum 3:1 von Grafenschachen über die Linie (73.). Mit dem 2:3 gelang Willgruber ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (79.). Schließlich sprang für SC Grafenschachen gegen Heiligenkreuz ein Dreier heraus.

Am kommenden Freitag tritt SC Grafenschachen bei SV Großpetersdorf an, während Heiligenkreuz zwei Tage später SV Rechnitz empfängt.

II. Liga Süd: SC Grafenschachen – SV Heiligenkreuz, 3:2 (1:0)

79 Jan Willgruber 3:2

73 Marcel Jahrmann 3:1

64 Anze Kosnik 2:1

56 Jan Willgruber 1:1

36 Oliver Zankl 1:0

