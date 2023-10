Großpetersdorf dreht Partie gegen Grafenschachen dank Eigentores

Details Samstag, 14. Oktober 2023 09:28

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Großpetersdorf und Grafenschachen, die mit 2:1 endete. SV Großpetersdorf hat mit dem Sieg über SC Grafenschachen einen Coup gelandet. Die Partie ging am Freitag an Spieltag 11 der II. Liga Süd über die Bühne.

Turnaround nach der Pause

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Gabor Hart das 1:0 zugunsten von Grafenschachen (41.) - es war die ideale Zeitpunkt, um mit einer hauchzarten Führung zum Seitenwechsel zu gehen. Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 48. Minute erzielte Großpetersdorf den Ausgleich - Robert Hötschl traf. Pechvogel des Tages war definitiv Gabor Hart, dessen Eigentor SC Grafenschachen ins Hintertreffen brachte (53.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. In den 90 Minuten war SV Großpetersdorf im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Grafenschachen und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Mit dem Dreier sprang Großpetersdorf auf den achten Platz der II. Liga Süd. Am liebsten teilt die Heimmannschaft die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher dreimal bewies. Nach vier sieglosen Spielen ist SV Großpetersdorf wieder in der Erfolgsspur.

Grafenschachen verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Am kommenden Freitag trifft Großpetersdorf auf ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab, Grafenschachen spielt tags darauf gegen SV Rechnitz.

II. Liga Süd: SV Großpetersdorf – SC Grafenschachen, 2:1 (0:1)

53 Eigentor durch Gabor Hart 2:1

48 Robert Hoetschl 1:1

41 Gabor Hart 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.