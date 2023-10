Stegersbach nach Heimsieg über Eberau weiter auf dem Vormarsch

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:08

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von SV Stegersbach. Der Gastgeber setzte sich mit einem 3:1 gegen SV Eberau durch. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Stegersbach wurde der Favoritenrolle gerecht und steht nun punktgleich mit Jennersdorf auf den vordersten Plätzen.

Heimsieg für den Favoriten

Manuel Fritz brachte den Tabellenführer in der zwölften Minute in Front. Maximilian Mayer war zur Stelle und markierte das 1:1 von Eberau (23.). Philip Penzinger machte in der 31. Minute das 2:1 von SV Stegersbach perfekt. Zur Pause behielt Stegersbach die Nase knapp vorn. Zsolt Balazs erhöhte für SV Stegersbach auf 3:1 (72.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Stegersbach gegen SV Eberau.

Erfolgsgarant von Stegersbach ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 30 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. SV Stegersbach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Stegersbach acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Seit sieben Begegnungen hat SV Stegersbach das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Niederlage belegt Eberau weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Die Lage von SV Eberau bleibt angespannt. Gegen Stegersbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag trifft SV Stegersbach auf UFC Lumitech Jennersdorf, Eberau spielt tags zuvor gegen SV Mühlgraben.

II. Liga Süd: SV Stegersbach – SV Eberau, 3:1 (2:1)

72 Zsolt Balazs 3:1

31 Philip Penzinger 2:1

23 Maximilian Mayer 1:1

12 Manuel Fritz 1:0

