Doppelpack: Bleyer schießt Kukmirn zum Sieg bei Mühlgraben

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:09

SV Kukmirn errang am Samstag einen 3:1-Sieg über SV Mühlgraben, als man sich im Zuge der 11. Runde gegenüberstand.

Der Gast mit der Entscheidung in Akt zwei

Kukmirn erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Robin Bleyer traf in der fünften Minute zur frühen Führung - schön anzusehender Kopfball ins Glück. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Elias Josef Niederl mit dem 1:1 für Mühlgraben zur Stelle (42.), traf nach feiner Aufbau-Aktion über die linke Flanke zum Einstand. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Lukas Unger machte in der 59. Minute das 2:1 von SV Kukmirn perfekt und trifft nach einem Abpraller beim zunächst parierten Freistoß. Mit dem 3:1 sicherte Bleyer dem Gast nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.) - er traf aus einem Konter. Am Schluss siegte Kukmirn gegen SV Mühlgraben.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Mühlgraben den elften Platz in der Tabelle ein. Die Heimmannschaft kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Mit dem Gewinnen tut sich SV Mühlgraben weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SV Kukmirn aus und brachte eine Verbesserung auf Platz 13 ein. Kukmirn verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Mühlgraben tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Eberau an. Einen Tag später empfängt SV Kukmirn Olbendorf.

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Kukmirn, 1:3 (1:1)

82 Robin Bleyer 1:3

59 Lukas Unger 1:2

42 Elias Josef Niederl 1:1

5 Robin Bleyer 0:1

