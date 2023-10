St. Martin bleibt bei Schützenfest von Tobaj nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:12

ASV Tobaj führte ASV Sankt Martin/Raab nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. ASV Gemeinde Tobaj ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Man stand sich in Runde 11 gegenüber.

Via "Sechsertragerl" zum Kantersieg

Ein Doppelpack brachte den Gast in eine komfortable Position: Robin Jautz-Lackner war gleich zweimal zur Stelle (14./19.). Julian Konrad baute den Vorsprung von ASV Tobaj in der 25. Minute nach einem Eckball aus. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Alen Herceg in der 27. Minute. Der dominante Vortrag von ASV Gemeinde Tobaj im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Das 5:0 für ASV Tobaj stellte Konrad sicher. In der 58. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Luka Dragovic legte in der 75. Minute zum 6:0 für ASV Gemeinde Tobaj nach. Luka Vrhunc Pfeifer gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Sankt Martin/Raab (92.). Schlussendlich setzte sich ASV Tobaj mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

31 Gegentreffer hat ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der II. Liga Süd. Das Heimteam befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen ASV Gemeinde Tobaj weiter im Abstiegssog. Die Offensive von ASV Sankt Martin/Raab zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – acht geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Der Tabellenletzte musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sankt Martin/Raab insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab festigte ASV Tobaj den vierten Tabellenplatz. ASV Gemeinde Tobaj präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 28 geschossene Treffer gehen auf das Konto von ASV Tobaj. ASV Gemeinde Tobaj sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sieben summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Die Misere von ASV Sankt Martin/Raab hält an. Insgesamt kassierte Sankt Martin/Raab nun schon fünf Niederlagen am Stück. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der ASV Tobaj ungeschlagen ist.

ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab tritt am Freitag, den 20.10.2023, um 19:30 Uhr, bei SV Großpetersdorf an. Zwei Tage später (15:00 Uhr) empfängt ASV Gemeinde Tobaj SV Marsch Neuberg.

II. Liga Süd: ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin/Raab – ASV Gemeinde Tobaj, 1:6 (0:4)

92 Luka Vrhunc Pfeifer 1:6

75 Luka Dragovic 0:6

58 Julian Konrad 0:5

27 Alen Herceg 0:4

25 Julian Konrad 0:3

19 Robin Jautz-Lackner 0:2

14 Robin Jautz-Lackner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.