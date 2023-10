Leader Jennersdorf muss sich bei Markt Allhau mit einem Zähler begnügen

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:38

UFC Lumitech Jennersdorf ist am Samstag an Spieltag 11 nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen UFC Markt Allhau hinausgekommen. Markt Allhau erwies sich gegen UFC Jennersdorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Hausherren verkaufen sich gegen den Tabellenführer teuer, erlangen Punkt

Stefan Binder traf vor 200 Zuschauern nach 14 Minuten zur Führung für UFC Markt Allhau. Hernach versuchten die Gäste das Kommando zu übernehmen, vermochte trotz etwaiger Großchancen wie jener in Minute 34 allerdings keinen Profit bis zum Pausenpfiff zu schlagen.

100er für Shinji, der den Ball allerdings nicht richtig trifft Clemens !!!, Ticker-Reporter

Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt. Michael Wagner beförderte das Leder zum 1:1 von Jennersdorf in die Maschen (75.). Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters trennten sich Markt Allhau und UFC Lumitech Jennersdorf remis.

Ein Punkt reichte UFC Markt Allhau, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 15 Punkten steht Markt Allhau auf Platz sieben. UFC Markt Allhau verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Markt Allhau ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für UFC Jennersdorf 25 Zähler zu Buche. Mit nur acht Gegentoren stellt der Gast die sicherste Abwehr der Liga. Der Ligaprimus blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

UFC Markt Allhau tritt am kommenden Samstag bei SV Güssing an, Jennersdorf empfängt am selben Tag SV Stegersbach.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – UFC Lumitech Jennersdorf, 1:1 (1:0)

75 Michael Wagner 1:1

14 Stefan Binder 1:0

