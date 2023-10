Doppelpack von Willgruber reicht Heiligenkreuz nicht - Niederlage gegen Rechnitz

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:26

Durch ein 4:2 holte sich SV Rechnitz drei Punkte bei SV Heiligenkreuz. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Rechnitz wurde der Favoritenrolle gerecht und gewann das Spiel im Rahmen der 11. Runde in der II. Liga Süd.

Hoher Unterhaltungswert - besseres Ende für den Gast

Es war die sechste Spielminute, als die Gäste vor 150 Zuschauern das 1:0 erzielten. Heiligenkreuz zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Jan Willgruber mit dem Ausgleich per Elfmeter zurück. SV Rechnitz stellte mit dem 2:1 in der 32. Minute die Weichen auf Sieg - Adam Schreiner traf mit der Ferse nach feinem Stanglpass. Zur Pause behielt Rechnitz die Nase knapp vorn. SV Rechnitz erzielte in der 51. Minute das 3:1 durch einen Volley-Schuss von Peter Gergö. Es folgte der Anschlusstreffer für SV Heiligenkreuz – bereits der zweite für Willgruber - der passte genau in den Winkel. Nun stand es nur noch 2:3 (53.). Rechnitz führte schließlich das 4:2 herbei (56.) - Peter Gergö staubte ab. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte SV Rechnitz einen dreifachen Punktgewinn gegen Heiligenkreuz.

SV Heiligenkreuz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nun musste sich die Heimmannschaft schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Heiligenkreuz nur drei Zähler.

Bei SV Rechnitz präsentierte sich die Abwehr angesichts 22 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Im Tableau hatte der Sieg von Rechnitz keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Vier Siege, fünf Remis und zwei Niederlagen hat SV Rechnitz momentan auf dem Konto. Rechnitz beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für SV Heiligenkreuz ist ASKÖ Korkisch Rotenturm (Samstag, 15:00 Uhr). SV Rechnitz misst sich am selben Tag mit SC Grafenschachen (16:00 Uhr).

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – SV Rechnitz, 2:4 (1:2)

56 Peter Gergoe 2:4

53 Jan Willgruber 2:3

51 Peter Gergoe 1:3

32 Adam Mihaly Schreiner 1:2

10 Jan Willgruber 1:1

6 Peter Gergoe 0:1

