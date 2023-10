Doppelpack: Golubar schießt SV Neuberg zum Sieg gegen Güssing

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:33

Durch ein 2:0 holte sich SV Marsch Neuberg in der Partie gegen SV Güssing drei Punkte. Man stand sich am Sonntag in Runde 11 der II. Liga Süd gegenüber.

Doppelpacker avanciert zum Matchwinner

Vor 400 Zuschauern war Josip Golubar mit der Führung zur Stelle (19.). Nach einem ansehnlichen Alleingang schoss er das Spielgerät ins rechte untere Eck. Die Pausenführung von Neuberg fiel knapp aus. In der Nachspielzeit besserte Golubar seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den Gastgeber erzielte. Nach einem Konter fiel die Entscheidung. Schließlich strich SV Marsch Neuberg die Optimalausbeute gegen SV Güssing ein.

SV Neuberg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. Neuberg verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen. SV Marsch Neuberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

SV Güssing muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach elf absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den 14. Platz in der Tabelle ein. Im Angriff weist SV Güssing deutliche Schwächen auf, was die nur elf geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich SV Güssing schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. SV Güssing baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Neuberg stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei ASV Gemeinde Tobaj vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Güssing UFC Markt Allhau.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Güssing, 2:0 (1:0)

92 Josip Golubar 2:0

19 Josip Golubar 1:0

