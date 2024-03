Markt Allhau überholt SV Neuberg in der Tabelle

Spielberichte

Details Samstag, 02. März 2024 23:25

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das UFC Markt Allhau mit 2:1 gegen SV Marsch Neuberg gewann. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Markt Allhau die Nase vorn. Im Hinspiel hatten die Gastgeber einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Doppelpack sorgt für die Entscheidung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ivan Hajdic sein Team in der 23. Minute. Den Ausgleichstreffer hatte UFC Markt Allhau in Minute 42 im Repertoire, als Olivér László Tihanyi das 1:1 besorgte. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der 70. Minute überwand Markt Allhau die Abwehr von SV Neuberg und beförderte das Leder ins gegnerische Netz - Doppelpack von Olivér László Tihanyi, der zum Matchwinner avancierte. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte UFC Markt Allhau schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Markt Allhau präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 38 geschossene Treffer gehen auf das Konto von UFC Markt Allhau. Markt Allhau scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit diesem Sieg zog UFC Markt Allhau an Neuberg vorbei auf Platz drei. Der Gast fiel auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Nächster Prüfstein für Markt Allhau ist SC Grafenschachen (Samstag, 16:00 Uhr). SV Marsch Neuberg misst sich am selben Tag mit SV Stegersbach (15:00 Uhr).

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – SV Marsch Neuberg, 2:1 (1:1)

70 Oliver Laszló Tihanyi 2:1

42 Oliver Laszló Tihanyi 1:1

23 Ivan Hajdic 0:1