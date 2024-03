Vier-Tore-Gala – Hajdic schießt Stegersbach ab!

Spielberichte

Am Samstag begrüßte SV Marsch Neuberg SV Stegersbach. Die Begegnung ging mit 4:2 zugunsten von SV Neuberg aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Neuberg die Nase vorn. Stegersbach war im Hinspiel gegen SV Marsch Neuberg zu einem knappen 3:2-Sieg gekommen.

Was ein Nachmittag - vier Treffer von einem Mann!

Für das 1:0 und 2:0 war Ivan Hajdic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (34./43.). Mit der Führung für SV Neuberg ging es in die Kabine. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Hajdic, der in Minute 64 zur Stelle war. Zsolt Balazs verkürzte für SV Stegersbach später in der 73. Minute auf 1:3. Hajdic führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (88.). Mit dem Treffer zum 2:4 in der 93. Minute machte Balazs zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Neuberg war jedoch weiterhin groß. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Marsch Neuberg Stegersbach 4:2.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der SV Neuberg auf den vierten Rang kletterte. Neuberg erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt SV Stegersbach den dritten Platz in der Tabelle ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Gast, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft SV Marsch Neuberg auf SV Mühlgraben, Stegersbach spielt tags zuvor gegen UFC Markt Allhau.

II. Liga Süd: SV Marsch Neuberg – SV Stegersbach, 4:2 (2:0)

93 Zsolt Balazs 4:2

88 Ivan Hajdic 4:1

73 Zsolt Balazs 3:1

64 Ivan Hajdic 3:0

43 Ivan Hajdic 2:0

34 Ivan Hajdic 1:0

