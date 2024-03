Neun Partien ohne Niederlage: Markt Allhau setzt Erfolgsserie fort

Spielberichte

Nichts zu holen gab es für SC Grafenschachen bei UFC Markt Allhau. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Markt Allhau wurde der Favoritenrolle gerecht. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Grafenschachen gegen UFC Markt Allhau mit 2:1 die Nase vorn.

Spiel gedreht

Michael Strobl brachte SC Grafenschachen in der 35. Minute in Front und traf nach einem schönen Lochpass zur Führung. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf Markt Allhau zum 1:1 (45.) durch Oliver Laszlo Tihanyi. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Für das zweite Tor von UFC Markt Allhau war Gergely Sziklasi verantwortlich, der in der 80. Minute das 2:1 besorgte. Markt Allhau traf etwas später zum 3:1 (89.) - die Entscheidung durch Oliver Laszlo Tihanyi. Letzten Endes holte UFC Markt Allhau gegen Grafenschachen drei Zähler.

Markt Allhau machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zweiten Platz. Die Offensive von UFC Markt Allhau in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Grafenschachen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 41-mal schlugen die Angreifer von Markt Allhau in dieser Spielzeit zu. Die Saisonbilanz von UFC Markt Allhau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte Markt Allhau lediglich vier Niederlagen ein. Neun Spiele ist es her, dass UFC Markt Allhau zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Schlappe behält Grafenschachen den siebten Tabellenplatz bei. Der Gast verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Die Leistungskurve von SC Grafenschachen zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Markt Allhau tritt am Freitag, den 15.03.2024, um 19:30 Uhr, bei Stegersbach an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt Grafenschachen SV Eberau.

II. Liga Süd: UFC Markt Allhau – SC Grafenschachen, 3:1 (1:1)

89 Oliver Laszló Tihanyi 3:1

80 Gergely Sziklasi 2:1

45 Oliver Laszló Tihanyi 1:1

35 Michael Strobl 0:1

