UFC Jennersdorf siegt auch gegen ASKÖ Rotenturm klar

Details Samstag, 09. März 2024 19:39

Bei UFC Lumitech Jennersdorf holte sich ASKÖ Korkisch Rotenturm eine 0:3-Schlappe ab. Auf dem Papier ging UFC Jennersdorf als Favorit ins Spiel gegen ASKÖ Rotenturm – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. ASKÖ Korkisch Rotenturm hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Klare Angelegenheit

Jennersdorf ging durch Tadej Cuk in der 15. Minute in Führung. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Spitzenreiters in die Kabine. Eine starke Leistung zeigte Michael Wagner, der sich mit einem Doppelpack für den Gastgeber beim Trainer empfahl (52./73.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte UFC Lumitech Jennersdorf gegen ASKÖ Rotenturm.

An Jennersdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst zwölfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der II. Liga Süd. Die Saison von UFC Lumitech Jennersdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat UFC Jennersdorf nun schon 13 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Seit zehn Begegnungen hat Jennersdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt ASKÖ Korkisch Rotenturm den sechsten Platz in der Tabelle ein. Nur zweimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen.

Nächster Prüfstein für UFC Lumitech Jennersdorf ist SV Kukmirn (Samstag, 15:30 Uhr). ASKÖ Korkisch Rotenturm misst sich am selben Tag mit SV Güssing (15:00 Uhr).

II. Liga Süd: UFC Lumitech Jennersdorf – ASKÖ Korkisch Rotenturm, 3:0 (1:0)

73 Michael Wagner 3:0

52 Michael Wagner 2:0

15 Tadej Cuk 1:0

