Eberau seit sechs Spielen ohne Pleite – Sieg gegen Kukmirn

Details Sonntag, 10. März 2024 19:58

Eberau kam am Sonntag zu einem 3:1-Erfolg gegen Kukmirn. SV Eberau hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Zwei-Tore-Vorsprung am Ende

Maximilian Mayer brachte SV Kukmirn in der 21. Minute ins Hintertreffen. Jan Martin Balogh beförderte das Leder zum 2:0 von Eberau über die Linie (25.). Die Hintermannschaft von Kukmirn ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Das 1:2 der Gäste bejubelte Daniel Fekete (59.). Das 3:1 für SV Eberau stellte Mayer sicher. In der 82. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Letzten Endes ging Eberau im Duell mit SV Kukmirn als Sieger hervor.

Mit dem souveränen Sieg gegen Kukmirn festigte SV Eberau die vierte Tabellenposition. Eberau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

In der Tabelle liegt SV Kukmirn nach der Pleite weiter auf dem 14. Rang. Insbesondere an vorderster Front kommt SV Kukmirn nicht zur Entfaltung, sodass nur 20 erzielte Treffer auf das Konto von Kukmirn gehen. Drei Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat Kukmirn derzeit auf dem Konto.

Mit 32 Punkten auf der Habenseite herrscht bei SV Eberau eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Kukmirn nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am kommenden Sonntag trifft Eberau auf SC Grafenschachen, Kukmirn spielt tags zuvor gegen UFC Lumitech Jennersdorf.

II. Liga Süd: SV Eberau – SV Kukmirn, 3:1 (2:0)

82 Maximilian Mayer 3:1

59 Daniel Fekete 2:1

25 Jan Martin Balogh 2:0

21 Maximilian Mayer 1:0

