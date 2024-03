Markt Allhau schenkt Stegersbach sieben (!) Gegentreffer ein

Spielberichte

Details Freitag, 15. März 2024 21:41

Markt Allhau führte SV Stegersbach nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 vor. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: UFC Markt Allhau wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte beim 2:1 mit dem Gast seinen Sieger gefunden.

Gäste trumpfen in letzter halben Stunden auf

In der 20. Minute ging Markt Allhau durch Oliver Tihanyi in Führung. David Garger war zur Stelle und markierte das 1:1 von Stegersbach (28.). Bevor es in die Pause ging, hatte Martin Nagy noch das 2:1 von UFC Markt Allhau parat (42.). Die Pausenführung von Markt Allhau fiel knapp aus. Alexander Resner schoss für SV Stegersbach in der 56. Minute das zweite Tor. Stefan Binder trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. Das 4:2 ließ UFC Markt Allhau zum vierten Mal im Match jubeln (71.) - neuerlich traf Tihanyi. Für das 6:2 sorgte Markt Allhau in Minute 80 - Tihanyi mit dem nächsten Tor. Nagy gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für UFC Markt Allhau (87.). Markt Allhau überrannte Stegersbach förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Bei SV Stegersbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 31 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Stegersbach etwas bescheiden daher. Lediglich sechs Punkte ergatterte SV Stegersbach.

Offensiv konnte UFC Markt Allhau in der II. Liga Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 48 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die bisherige Spielzeit von Markt Allhau ist weiter von Erfolg gekrönt. UFC Markt Allhau verbuchte insgesamt elf Siege und drei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Zehn Spiele ist es her, dass Markt Allhau zuletzt eine Niederlage kassierte.

Am kommenden Freitag trifft Stegersbach auf SC Grafenschachen, Markt Allhau spielt tags darauf gegen SV Mühlgraben.

II. Liga Süd: SV Stegersbach – UFC Markt Allhau, 2:7 (1:2)

87 Martin Nagy 2:7

80 Oliver Laszló Tihanyi 2:6

78 Oliver Laszló Tihanyi 2:5

71 Oliver Laszló Tihanyi 2:4

61 Stefan Binder 2:3

56 Alexander Resner 2:2

42 Martin Nagy 1:2

28 David Garger 1:1

20 Oliver Laszló Tihanyi 0:1

