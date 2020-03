Corona setzt die Burgenlandliga auf Stillstand: SV Eltendorf: „Es wird immer zwei Meinungen geben“

Details Sonntag, 22. März 2020 09:13

Wir alle durchleben gegenwärtig aufgrund der Corona-Krise ganz schwere Zeiten. Demzufolge rückt die wichtigste Nebensache der Welt, der Fußball, verständlicherweise auch völlig in den Hintergrund. Aufgrund dessen ist Ligaportal.at auch in Zeiten wie diesen darum bemüht, Information zu bieten bzw. Berichte zu verfassen. Zudem steht es noch völlig in den Sternen, ob bzw. wann die Frühjahrsrunde weitergeht. Wie es dann weitergeht, wie Aufstiege und Abstiege geregelt werden, ob die Saison verlängert wird, Spieltage komplett nachgeholt werden müssen. Wir stellen den Funktionären Fragen zur aktuellen Lage bzw. wie das alles im Verein gehändelt wird.

Aufgrund eines Trauerfalles auf Funktionärsebene war Trainer Denis Kulovits bereit, uns die folgenden Fragen zur aktuellen Corona – Entwicklung zu beantworten:

Ligaportal: Was sagen Sie zur aktuellen Corona-Entwicklung und sind die Maßnahmen, die die Bundesregierung trifft, gerechtfertigt?

Kulovits: Der Virus hat sich so schnell ausgebreitet und es war gut, wie die Regierung reagiert hat und diese Maßnahmen gesetzt hat.

Ligaportal: Wie gehen Sie im Verein damit um? Absolvieren alle Spieler Heimtraining? Wird das überprüft? Gibt es regelmäßig telefonischen Kontakt mit den Spielern?

Kulovits: Die Spieler haben ein Heimprogramm bekommen, wie haben eine eigene Gruppe bei Whats-Apps, in der jeder seine Läufe, die er absolviert hat, einträgt.

Ligaportal: Gehen Sie davon aus, dass im Frühjahr gar nicht mehr gespielt wird?

Kulovits: Nachdem die Bundesregierung die Maßnahmen bis zum 13. April prolongiert hat, ist davon auszugehen, dass es im Frühjahr keine Meisterschaft geben wird und im Herbst mit der neuen Meisterschaft begonnen wird. Es wäre aber spannend geworden, kämpfen doch sieben Mannschaften gegen den Abstieg, andererseits möchten die Vereine, die um den Aufstieg kämpfen, dass die Meisterschaft weitergespielt wird. Darum wird es immer zwei Meinungen geben.

Ligaportal: Stehen die Sponsoren in dieser schwierigen Situation weiterhin zum Verein bzw. zu ihren Zusagen?

Kulovits: Wir haben unseren Hauptsponsor und soviel ich weiß, hat sich daran nichts geändert.

Ligaportal: Welche Maßnahmen wünschen Sie sich von der Bundesregierung, um die Vereine während bzw. nach dieser schweren Zeit zu unterstützen?

Kulovits: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Förderung geben wird, denn offiziell werden die Spieler nach einer Aufwandentschädigung bezahlt und wenn der Spielbetrieb pausiert, haben die Spieler auch keinen Aufwand.

