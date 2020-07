SV Leithaprodersdorf: Trainer Peter Benes setzt auf Kontinuität im Mannschaftskader

Details Montag, 20. Juli 2020 08:05

Vor dem Abbruch der Saison war der SV mit 41 erzielten Tore einer der drei schussgewaltigsten Mannschaften in der Burgenlandliga. In der heimischen LeithArena ist man eine Macht und kassierte nur eine Niederlage und man hat in der Herbstsaison die meisten Tore geschossen. Wie sieht Trainer Peter Benes die kommende Saison?

Ligaportal: Rückblick auf die vergangenen drei Monate, haben die Spieler sich im Home-Training fit gehalten und wie war die Kommunikation zwischen den Spielern und Trainer?

Benes: „Die Spieler haben ein Home-Trainingsprogramm bekommen, das wurde zur Genüge gemacht, damit sie körperlich in Schuss und fit bleiben, das hat sehr gut geklappt. Ab Mitte Mai gab es ja dann das Gruppen-Trainingsprogramm, was wesentlich sinnvoller war als das Home-Programm und haben dann auch wieder soziale Kontakte gehabt, welche im Fußball sehr wichtig sind“.

Ligaportal: Die Mannschaft hat im Juli einen Sommerurlaub gehabt, warum das?

Benes: „Wir sind bei der Planung vom Saisonbeginn 4. September ausgegangen, es war alles schon geplant, den Trainingsbeginn am 20. Juli, alle Vorbereitungsspiele waren fixiert, dann haben die Entscheidungsträger den Termin um 2 Wochen vorverlegt und wir mussten alles neu planen, bereits morgen das erste Aufbauspiel gegen Schattendorf, am 8. August die erste Cup-Runde, wir sind nun sehr unter Zeitdruck“.

Ligaportal: Auf dem Transfermarkt haben sie sich sehr zurückgehalten.

Benes; „So wie die letzten Jahre auch, bei uns bleiben alles Spieler sehr gerne, nur unser Torwart Stefan Mitmasser ist aus beruflichen Gründen nach St. Pölten gegangen und spielt nun bei Ybbs, dafür haben wir Matijas Schreiber vom SC Ritzing an Land geholt. Den Abgang von Bence Sipos (Oberpullendorf) kompensieren wir mit jungen Spielern aus der eigenen Reihe“.

Ligaportal: Was sind ihre Erwartungen und Ziele für die kommende Saison?

Benes: “Wir wollen wieder in die Top 8, wenn möglich auch in die Top 6 kommen, das hat die Mannschaft sicher drauf und das haben wir auch im vergangenen Herbst mit dem Platz vier und den meist erzielten Toren bewiesen“.

Ligaportal: Wie ist ihr Bauchgefühl bezüglich der kommenden Meisterschaft, kann sie zu Ende gespielt werden oder wird es einen Abbruch der Meisterschaft geben.

Benes: „Ich bin ein immer positiv denkender Mensch und falls kein Cluster im Burgernland im Fußballbereich entsteht, bin ich optimistisch, dass es einen pünktlichen Beginn der Meisterschaft geben wird und diese auch zu Ende gespielt wird. Außerdem hoffe ich, dass unser traditionelles Oktoberfest, dieses Mal aufgeteilt auf zwei kleinere Feste, im September stattfinden können“.

Zugänge: Matijas Schreiber (Ritzing).

Abgänge: Stefan Mitmasser (Ybbs), Bence Sipos (Oberpullendorf).

