Lukas Zapfel: Der Heimkehrer bei Blau-Weiß

Details Samstag, 08. Mai 2021 06:55

Der SV Oberwart stockt weiter seinen Kader auf, Lukas Zapfel folgt dem Lockruf vom Sportkoordinator Leiter Peter Lehner und schnürt seine Fußballstiefel nach einjähriger Abwesenheit wieder für den SV. Nach der Verpflichtung von Lukas Kantauer haben die Oberwarter einen weiteren Spieler mit einem großen Drang zum Tor verpflichtet.

Lukas Zapfel begann 2009 beim ASKÖ Riedlingsdorf mit Fußball und wechselte 2012 zur SV Oberwart. Im Informstadion durchlief er zunächst den Nachwuchs und kam bereits als knapp 16-Jähriger zu seinen ersten Einsatzminuten in der Kampfmannschaft. Im Jänner 2020 übersiedelte er zum Lokalrivalen SC Pinkafeld und eroberte sich dort ziemlich schnell einen Stammplatz an der Seite von Anze Kosnik. Leider konnte Luki nur in wenigen Pflichtspielen sein Können zeigen, denn gleich zwei Mal wurde Corona zum Spielverderber. In acht Meisterschafts-und zwei Cup-Spielen der abgebrochenen Saison erzielte Lukas Zapfel sechs Tore und lieferte zu einigen Treffern den Assist. Lukas wird den SVO-Dress mit der Nr. 11 tragen.

Lukas Zapfelgeb. 14.11.2002

Peter Lehner (Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart):"Lukas ist für mich ein essentieller Baustein auf unserem Weg. Er hat in Pinkafeld wertvolle Erfahrungen gesammelt, die Rückkehr nach Oberwart war für ihn sicherlich keine leichte Entscheidung, da auch in Pinkafeld sehr gut gearbeitet wird .Daher ist es umso schöner, dass Lukas seine Zukunft bei der SVO sieht. Wir wollen und werden ihn fördern und glauben, dass er ein Erfolgsgarant für unsere künftigen Pläne sein wird."

Michael Benedek (Sportl. LeiterSV Klöcher Bau Oberwart): "Es waren harte, aber sehr gute Verhandlungen, die Peter Lehner und ich geführt haben. Wir waren seinerzeit schon enttäuscht, als uns Lukas Zapfel Richtung Pinkafeld verlassen hat, deshalb freut es uns umso mehr, dass wir ihn nach Oberwart zurückholen konnten. Wir konnten Lukas überzeugen, dass wir ihn unbedingt zurück haben wollten. Immerhin kennt Lukas Zapfel die SVO in -und auswendig und hat schon den SVO-Nachwuchs mitgeprägt."

Lukas Zapfel(SV Klöcher Bau Oberwart): "Trotz meiner Erfolge in Pinkafeld bin ich glücklich, wieder bei der SVO zu sein. Die Pläne der Oberwarter haben mich überzeugt, ich möchte Bestandteil des Oberwarter Weges sein und freue mich auf eine erfolgreiche Zukunft mit dieser Mannschaft.“

