Vorschau auf die erste Meisterschaftsrunde 2021/22 in der Burgenlandliga

Endlich geht die Meisterschaft in der Burgenlandliga wieder los, die Karten nach den beiden Abbruchsaisonen werden nun neu gemischt, es gibt die üblichen Verdächtigen für die Tabellenspitze, Siegendorf, Deutschkreutz, Pinkafeld und Oberwart werden den Kampf um den Aufstieg unter sich ausmachen, wer sich auf den Abstiegsrängen einfinden wird, ist noch völlig unklar, es werden aller Voraussicht nach die Mannschaften sein, welche in den letzten beiden Saisonen im unteren Tabellendrittel zu finden waren.

SC/ESV Parndorf 1919 : SV Sankt Margarethen

Die Parndorfer bekamen in den beiden letzten Vorbereitungsspiele von zwei II. Ligavereine 8 Tore eingeschenkt, die Gäste aus St. Margarethen plagen sich mit Verletzungssorgen herum, Parndorf wird den Heimvorteil nutzen und knapp gewinnen.

SC Pinkafeld : SV Leithaprodersdorf

Die Hausherren können in Bestbesetzung antreten und werden sich gegen die Gäste aus Leithaprodersdorf, nach der Pleite gegen die SV Gemeinde Tobaj keine Blöße geben, will man um den Titel mitspielen.

SpG Oberwart / Rotenturm : ASK Klingenbach

Die SpG Oberwart hat in der Transferzeit richtig zugeschlagen und seine Mannschaft auf allen Positionen verstärkt und einen neuen Trainer geholt, für Klingenbach wird es schwer werden, wenigstens einen Punkt aus dem Informstadion mitzunehmen.

FC Deutschkreutz : ASK Kohfidisch

Der Tabellenführer der letzten Abbruchsaison empfängt den ASK Kohfidisch und nach der gezeigten Leistung im ÖFB-Cup gegen Amstetten wird es für die Gäste in Deutschkreutz nichts zu ernten geben.

ASK Horitschon : SC Ritzing

Beide Mannschaften haben die letzte Saison auf einem Mittelfeldplatz beendet, die Hausherren plagen sich mit Verletzungssorgen herum, Ritzing ist eine bekannt starke Auswärtsmannschaft, das haben sie im BFV-Cup in Schlaining bestätigt.

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach : SV Güssing

Die Nachzügler der letzten Abbruchsaison treffen in Oberpetersdorf im Stadion an der Schulstraße aneinander, die Hausherren waren am Transfermarkt sehr aktiv, die Zugänge der Gäste kamen fast aus schließlich aus der eigenen U16. In dieser Begegnung ist jedes Resultat möglich.

ASV Siegendorf : UFC Markt Allhau

Ein Kampf von David gegen Goliath, so kann man diese Begegnung beschreiben, alles andere als ein klarer Sieg des Titelaspiranten wäre eine Sensation, aber so mancher Underdog ist schon über sich hinausgewachsen und hat eine Überraschung geschafft.