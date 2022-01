Bei der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach herrscht Aufbruchstimmung

Details Samstag, 29. Januar 2022 18:05

Ab dem 2. Spieltag ging es für die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach stets bergab in der Tabelle der Burgenlandliga und ab dem 11. Spieltag sah man auch kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Auch das Torverhältnis ist besorgniserregend, zehn Tore hat man in vierzehn Begegnungen erzielt, dafür hat es 43-mal im eigenen Gehäuse eingeschlagen. Die zahlreichen sieglosen Spiele, mittlerweile vierzehn, brachten die Mannschaft mehr und mehr durcheinander, verunsicherten sie. Die vielen jungen Spieler sind mittlerweile völlig ohne Selbstvertrauen. Und vor allem, sie sind keine Führungsspieler. Schafft die FSG die „Mission: impossible“ und kann sich im Frühjahr noch vor einem Abstieg retten? Ligaportal sprach mit Trainer Markus Schmidt, wie er die momentane Lage sieht und welche Zukunftsaussichten er für das Frühjahr hat:

Ligaportal: Nicht allzu rosig ist eine schmeichelnde Umschreibung für den aktuellen Tabellenstand und dem Punktekonto, wie sehen Sie die momentane Situation der Mannschaft?

Schmidt: „Die momentane Situation ist natürlich nicht befriedigend, wenn man am Tabellenende steht, aber im Verein herrscht eine Aufbruchsstimmung. Wir haben bereits vier Neuzugänge zu verzeichnen und sind auf der Suche nach weiteren drei Verstärkungen, daraus sieht man, dass der Verein alles unternimmt, um in der Liga zu bleiben.“

Ligaportal: Ihr seid auf dem Transfermarkt schon sehr aktiv gewesen, sind weitere Transfers geplant und auf welche Positionen besteht noch Handlungsbedarf. Zugänge: Adrian Danciu, Csongor Harangozo, Bence Harangozo, Dominik Kovacs, Abgänge: Anton Pirzl, Patrick Schütz, David Stojanovic und Christoph Gaumannmüller.

Schmidt: „Die Zugänge sind auf meinem Mist gewachsen, muss ich ehrlich sagen, es sind junge Spieler, aber mit großem Potenzial, ich kenne sie teilweise aus der Akademie und sie sind auf jeden Fall eine Verstärkung für uns. David Stojanovic haben wir abgegeben, er kam im letzten Sommer zu uns, hat aber nicht das gebracht, was wir uns von ihm erwartet haben. Das Problem ist, dass wir sehr wenig Eigenbauspieler in der Mannschaft haben, es war in der Vergangenheit ein ewiges Kommen und Gehen der Spieler.“

Ligaportal: Wie steht es um den Fitnesszustand der Spieler? Haben alle Akteure ihre Home-Trainings in ausreichendem Maße absolviert?

Schmidt: „Ja, bereits bei der ersten Einheit hat man gesehen, dass die Mannschaft in einem sehr guten Zustand ist und sie größtenteils alle Home-Trainingseinheiten absolviert hat. Bereits im Training zeigten die Neuzugänge, dass sie für uns eine Bereicherung sind.“

Ligaportal: Sind alle Spieler geimpft?

Schmidt: „Ja, bis auf einen Spieler und der ist genesen.“

Ligaportal: Welche realistischen Erwartungen haben Sie für das Frühjahr?

Schmidt: „Ich bin überzeugt, dass wir mit den Neuzugängen und die noch dazu kommen werden, den Klassenerhalt schaffen. Wichtig ist natürlich der Start in die Frühjahrssaison, ausschlaggebend dürften die ersten beiden Begegnungen sein, wenn wir mit positiven Ergebnissen starten, wird es das Selbstvertrauen der Spieler nach oben puschen und dann wird vieles möglich sein.“

Ligaportal: Wer sind ihrer Meinung nach die heißen Aufstiegskandidaten?

Schmidt: „Ich schätze, dass es die fünf Erstplatzierten unter sich ausmachen werden.“