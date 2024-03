Bad Sauerbrunn feiert einen 2:0-Arbeitssieg gegen Marz

Burgenlandliga

Details Montag, 04. März 2024 07:46

Zum Start in die Frühjahrssaison der Burgenlandliga empfing im einzigen Sonntagsspiel der SC Bad Sauerbrunn den ASK Marz. Die Gastgeber sind auf einem guten vierten Platz im Ranking positioniert und könnten mit einem Sieg ihre Position in der Tabelle festigen. Marz steht nach einem bescheidenen Herbstdurchgang auf einem Abstiegsplatz; die im Winter geholten Neuzugänge sollen nun die Torflaute beenden. Im ersten Spiel der Hinrunde setzte sich Bad Sauerbrunn mit 3:0 durch. In einem kampfbetonten Spiel mit überschaubaren Torchancen waren es die Badstädter, die schlussendlich den Sieg einfahren konnten. Für Marz wird die Lage immer brenzlicher, seit fünf Begegnungen hat der ASK kein Tor mehr erzielt.

Die Hausherren begannen druckvoll

Von Beginn an waren die Hausherren die dominierende Mannschaft auf dem Spielfeld und setzten die Gäste gehörig unter Druck. Nach 20 Minuten befreiten sich die Marzer und boten den Hausherren Paroli. Beide Mannschaften hatten einige gefährliche Torannäherungen, die aber zu keinem Treffer reichten, sodass mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt wurden.

Marz konnte die zweite Halbzeit offener gestalten

In der Halbzeitpause brachte Trainer Heinz Kremser Philip Marenich als zweiten Stürmer neben Michal Kozak, um das Angriffsspiel zu forcieren. Die erste Torchance in der zweiten Halbzeit hatten die Auswärtigen, aber Patrik Rumansky konnte diese nicht verwerten. In der 68. Minute reklamierten die Marzer ein Handspiel im Strafraum der Hausherren, aber Schiedsrichter Jan Uwe Thiel ließ weiterspielen. In der 73. Minute das 1:0 für die Kremser-Elf, ein Freistoß von Marco Dominkus in den Strafraum, Philip Marenich verlängerte per Kopf zu Michal Kozak und der versenkte das Leder mit der Brust im Kasten der Gäste. Die Entscheidung fiel in der 89. Minute; die Auswärtigen verloren nach einem eigenen Eckball das Leder, die Heimischen schalteten blitzschnell um, rannten in Überzahl mit drei Spielern Richtung Tor der Gäste, David Gabriel Matis passte zu Marco Dominkus, der umkurvte noch den Marzer Goalie und lochte zum 2:0 Endstand ein.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir haben uns sehr schwergetan, weil wir unsere Mittelfeldstrategen Tomislav Ivanovic und Lukas Kornholz verletzungsbedingt nicht einsetzen konnten. Meine Mannschaft hat sich sehr bemüht und wurde mit dem 2:0-Sieg belohnt.“

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Ich bin der Meinung, dass ein Unentschieden der gerechte Spielausgang gewesen wäre; wir haben in der ersten Halbzeit zwei sehr gute Torchancen gehabt, konnten diese aber nicht verwerten. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir gut mitgehalten, haben einige Torchancen lukriert, aber ein Treffer ist uns leider nicht gelungen.“